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02. 02. 2019

Румас: в ЕАЭС еще слишком много изъятий

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Евразийский экономический союз покаеще далек от достижения стратегических целей интеграционного объединения. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты (Кзазхстан).

По его словам, необходимо провести критический анализ итогов первого пятилетия существования ЕАЭС, чтобы к 2025 году подойти с пониманием того, что это крайний срок создания всеобъемлющего экономического союза.

"Изъятий еще слишком много, и сами собой они не пропадут", - подчеркнул премьер, призвав мобилизоваться и кропотливо развивать евразийскую интеграцию.

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