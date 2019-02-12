Румас: в ЕАЭС еще слишком много изъятий

Евразийский экономический союз покаеще далек от достижения стратегических целей интеграционного объединения. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты (Кзазхстан).

По его словам, необходимо провести критический анализ итогов первого пятилетия существования ЕАЭС, чтобы к 2025 году подойти с пониманием того, что это крайний срок создания всеобъемлющего экономического союза.

"Изъятий еще слишком много, и сами собой они не пропадут", - подчеркнул премьер, призвав мобилизоваться и кропотливо развивать евразийскую интеграцию.