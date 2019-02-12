Беларусь выступает против односторонних санкций стран-участниц ЕАЭС

Беларусь поддерживает учреждение формата совещаний руководителей министерств экономики государств – членов Евразийского экономического союза для выработки рекомендаций по повышению макроэкономической устойчивости экономик стран ЕАЭС. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты (Кзазхстан).

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По его словам, что такие встречи должны способствовать предотвращению принятия в странах односторонних регулятивных решений, которые вносят серьезный дисбаланс в экономическое развитие ЕАЭС.

Односторонние решения также ставят под сомнение судьбу совместного проекта по формированию реального экономического союза, заявил белорусский премьер.

Напомним, что Россия, которая является членом ЕАЭС, в 2014 году ввела запрет ввоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году санкции расширились на Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию, с 2016 года - Украину.