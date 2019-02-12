Лента RSS
Подписаться на ленту
02 февраля 2019, суббота, 12:59
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
02. 02. 2019

Беларусь выступает против односторонних санкций стран-участниц ЕАЭС

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Беларусь поддерживает учреждение формата совещаний руководителей министерств экономики государств – членов Евразийского экономического союза для выработки рекомендаций по повышению макроэкономической устойчивости экономик стран ЕАЭС. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты (Кзазхстан).

смотрите также Румас: в ЕАЭС еще слишком много изъятий

По его словам, что такие встречи должны способствовать предотвращению принятия в странах односторонних регулятивных решений, которые вносят серьезный дисбаланс в экономическое развитие ЕАЭС.

Односторонние решения также ставят под сомнение судьбу совместного проекта по формированию реального экономического союза, заявил белорусский премьер.

Напомним, что Россия, которая является членом ЕАЭС, в 2014 году ввела запрет ввоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году санкции расширились на Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию, с 2016 года - Украину.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.