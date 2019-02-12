В ближайшие дни в Беларуси ожидаются осадки и до +8

В ближайшие дни на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В субботу будет преобладать облачная погода, пройдут осадки, местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем до 5 градусов тепла.

По данным Белгидромета, в воскресенье на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ночью от 0 до плюс 5, днем – 1-6 градусов выше нулю, по юго-западу до 8 со знаком плюс.

В понедельник местами ожидается небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах туман, ночью на дорогах гололедица. В течение суток от 0 до 5 градусов тепла, днем по югу до 7.