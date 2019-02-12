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02. 02. 2019

В Малорите волейболист на машине протаранил забор лицея

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

30 января неизвестный снес забор Малоритского государственного профильного лицея сельскохозяйственного производства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из дворов был обнаружен автомобиль BMW с механическими повреждениями, сообщили в ГАИ Брестской области.

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Инспекторы установили, что за рулем находился 18-летний учащийся Высоковского профессионально-технического колледжа, который в Малорите участвовал в соревнованиях по волейболу. По данным ГАИ, он 30 января в 21:55 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор. Испугавшись, парень оставил место ДТП и спрятал машину в ближайшем дворе. На водителя составлены три административных протокола.

Молодой человек получил водительские права в 2018 году. На момент задержания он был трезв и вину признал.

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