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02. 02. 2019

Пограничники пресекли канал незаконной миграции через Беларусь в ЕС

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

26 января на участке ответственности Сморгонской погрангруппы белорусские и литовские пограничники пресекли канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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Установлены и задержаны все пособники и организаторы канала, которых обвиняют в организации незаконного въезда иностранцев в Беларусь и их последующего незаконного выезда. В отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 УК.

Всего с начала года ГПК отмечает активизацию противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением границы иностранцами на польском и литовском направлениях. За нарушение границы Беларуси в январе были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана, а на границе с Украиной - гражданка Туркменистана.

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