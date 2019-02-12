Пограничники пресекли канал незаконной миграции через Беларусь в ЕС

26 января на участке ответственности Сморгонской погрангруппы белорусские и литовские пограничники пресекли канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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Установлены и задержаны все пособники и организаторы канала, которых обвиняют в организации незаконного въезда иностранцев в Беларусь и их последующего незаконного выезда. В отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 УК.

Всего с начала года ГПК отмечает активизацию противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением границы иностранцами на польском и литовском направлениях. За нарушение границы Беларуси в январе были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана, а на границе с Украиной - гражданка Туркменистана.