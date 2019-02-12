Лукашенко одобрил два проекта соглашений с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил проекты двух межправительственных соглашений с Россией. Документы были опубликованы 2 февраля на Национальном правовом интернет-портале.

Так, одобрен проект соглашения с Россией о взаимодействии в области транспортной безопасности. Минтранс уполномочен провести переговоров по проекту соглашения с правом при необходимости внести в него непринципиальные изменения, а также подписать документ при достижении договоренности.

Также одобрен проект соглашения о сотрудничестве в области защиты конкуренции. На проведение переговоров и подписание документа было уполномочено министерство антимонопольного регулирования и торговли.