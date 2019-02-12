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04. 02. 2019

В понедельник будет облачно, возможны осадки

В понедельник, 4 февраля, в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно по северо-западной половине республики небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман. Во второй половине дня на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит 0.. +6°С.

В Минске:небольшие осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 60-70%). Утром местами туман. Вечером на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха утром 0..+1°С, днем +1..+3°С, вечером 0..-2°С.

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