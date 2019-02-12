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04. 02. 2019

Министр рассказал, как снизить стоимость теплоэнергии на 20%

Источник фото: Telegraf.by

Затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг в Беларуси в 2019 году планируется снизить на 5% по сравнению с 2018 годом, заявили в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1". Как отметил министр ЖКХ Александр Терехов, об этом свидетельствует то, что не выросли тарифы на техобслуживание жилфонда, лифтов, на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Министр заявил, что утвержденный тариф на теплоэнергию покрывает не более 20% ее себестоимости. При этом, по его словам, при сжигании на котельных щепы можно с помощью современных технологий обеспечить снижение стоимости тепла по сравнению с использованием газа не менее чем на 20%.

Александр Терехов рассказал, что в 2019 году модернизация котельных затронет более чем 800 объектов. За два года планируется ввести около 450 МВт дополнительных мощностей, а около 100 котельных перевести на местные виды топлива.

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