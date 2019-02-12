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04. 02. 2019

Соболенко заняла девятое место в рейтинге WTA

Арина Соболенко Источник фото: WTA

Белоруска Арина Соболенко впервые заняла девятое место в международном одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На прошлой неделе первая ракетка Беларуси впервые заняла десятую строчку, но после выхода в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге переместилась на одну позицию вверх. В ее активе 3565 очков.

Белоруска Александра Саснович занимает 33-м место (1520 очков), Виктория Азаренко - 48-е (1117), а Вера Лапко находится на 60-й позиции (896).

Возглавляет рейтинг WTA Наоми Осака из Японии - 7030 очков.

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