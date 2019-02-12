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04. 02. 2019

В Беларуси изменят форму выпускных школьных экзаменов

Игорь Карпенко Источник фото: Sputnik

В Беларуси разработают новую форму аттестации школьников. Об этом в эфире программы "Контуры" телеканала ОНТ сообщил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, на ее внедрение уйдет около двух лет. Ее появление связано с тем, что в 11-м классе выпускники сдают четыре экзамена, которые проходят в другой форме, нежели вступительная кампания в вузы.

Также до 1 сентября планируется издать 73 учебника для новой школьной программы и тем самым завершить издание линейки всех учебников для системы общего среднего образования.

Что касается высшего образования, то в Беларуси планируют перейти на Национальную рамку квалификаций, в рамках которой конкретные субъекты хозяйствования под эгидой минтруда и соцзащиты будут определять компетенции и квалификации, которыми должен обладать выпускник системы высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Исходя из этого, будут готовиит образовательный стандарт, учебный план и программа.

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