Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 10:11
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

Умер автор перевода Библии на белорусский язык

На 84-м году жизни скончался белорусский переводчик произведений Василь Семуха, известный в том числе по изданному в 2002 году полного перевода Библии на белорусский язык. О его смерти в Facebook сообщила председатель Белорусского ПЕН-Центра Татьяна Недбай.

Василь Семуха дебютировал переводом в 1959 году.

Он перевел на белорусский отдельные произведения с немецкого (в том числе Гете, Шиллера, Гейне, Гофмана, Ницше, Брехта, Манна, Зюскинда), с польского (Мицкевича, Словацкого, Сырокомлю), с латышского (Райниса, Чакса, Белшавицу) языков.

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.