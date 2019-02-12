Умер автор перевода Библии на белорусский язык

На 84-м году жизни скончался белорусский переводчик произведений Василь Семуха, известный в том числе по изданному в 2002 году полного перевода Библии на белорусский язык. О его смерти в Facebook сообщила председатель Белорусского ПЕН-Центра Татьяна Недбай.

Василь Семуха дебютировал переводом в 1959 году. Он перевел на белорусский отдельные произведения с немецкого (в том числе Гете, Шиллера, Гейне, Гофмана, Ницше, Брехта, Манна, Зюскинда), с польского (Мицкевича, Словацкого, Сырокомлю), с латышского (Райниса, Чакса, Белшавицу) языков. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby