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04. 02. 2019

Генсек ОБСЕ благодарен Лукашенко за поддержку

Источник фото: Президент Беларуси

Для эффективного взаимодействия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Беларуси есть все необходимое, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. По его словам, это возможно благодаря политике многополярности белорусских властей и проведению в Минске важных международных встреч и конференций.

Томас Гремингер отметил, что несколько раз встречался с Александром Лукашенко и благодарен ему за поддержку ОБСЕ.

Генсек отметил, что раскол между Западом и Востоком возвращает мир во времена запуска Хельсинского процесса. По его мнению, ОБСЕ должна быть площадкой для выработки согласованных шагов в борьбе с современными угрозами, поскольку даже самые влиятельные государства не в состоянии решить эти проблемы в одиночку.

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