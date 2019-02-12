В Столинском районе бесправник сбил насмерть женщину-пешехода

Вечером 1 февраля в агрогородке Ольшаны Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в УГАИ Брестской области.

22-летний житель Ольшан, не имея права управления автомобилем, за рулем Renault на улице Школьной сбил шедшую по краю дороги в попутном направлении, не обозначенную фликерами, 59-летнюю местную жительницу. Женщина-пешеход от полученных травм погибла на месте. Водитель задержан. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby