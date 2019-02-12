Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2019, понедельник, 10:09
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
04. 02. 2019

В Столинском районе бесправник сбил насмерть женщину-пешехода

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером 1 февраля в агрогородке Ольшаны Столинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в УГАИ Брестской области.

22-летний житель Ольшан, не имея права управления автомобилем, за рулем Renault на улице Школьной сбил шедшую по краю дороги в попутном направлении, не обозначенную фликерами, 59-летнюю местную жительницу.

Женщина-пешеход от полученных травм погибла на месте. Водитель задержан.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.