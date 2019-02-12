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04. 02. 2019

Из Бельгии депортировали белорусов с литовскими визами

Источник фото: Telegraf.by

Четверо белорусов с шенгенским визами, выданнами посольством Литвы, были задержаны в брюссельском аэропорту Шарлеруа сразу по прилету из Минска. По словам одного из задержанных, когда пограничники посмотрели паспорта и визы, у компании отобрали все документы и телефоны.

Официальное приглашение от футбольного клуба «Брюгге» они даже не взяли в руки. Белорусов обвинили в нарушении визового законодательства шенгенской зоны, а именно – правила первого въезда в ЕС. Задержанных отвезли в изолятор, откуда через трое суток депортировали из Бельгии, передает ОНТ.

Первый секретарь посольства Беларуси в Бельгии Олег Лешенюк посоветовал в случае задержания полицейскими в аэропорту требовать звонок консулу.

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