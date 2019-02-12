В Чечерске мужчина отрубил кисть бывшей супруге

Чечерский райотдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Чечерска по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Как сообщили в СК, что февраля подозреваемый дома, будучи пьяным, в ходе ссоры ударил топором по правой руке 43-летней бывшей супруги, отрубив ей кисть. Подозреваемый самостоятельно оказал женщине первую медицинскую помощь, но за квалифицированной помощью для нее обратился только утром 3 февраля.

Потерпевшая госпитализирована, а мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в сентябре 2018 года был признан виновным в угрозе убийством бывшей супруге.