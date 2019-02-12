В Беларусь приходит похолодание и станет скользко

В Беларусь на этой неделе придет похолодание. В будние дни осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, так что дороги будут скользкими, свидетельствуют данные Белгидромета.

Во вторник без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью до 1-7 градусов мороза, при прояснениях до 8-11 ниже нуля. Днем от минус 4 до плюс 2.

В среду местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. будет 1-8 ниже нуля, днем от минус 3 до плюс 3.

В четверг преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ночью 2-8 градусов мороза, при прояснениях до минус 9-12. Днем от 3 мороза до 3 тепла.

В пятницу ночью без существенных осадков, днем местами, преимущественно по северо-западу, кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью 1-7 градусов мороза, по востоку до 9 ниже нуля. Днем - от минус 2 до плюс 4.