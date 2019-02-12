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04. 02. 2019

Более 100 фур стоят на границе Беларуси со странами ЕС

Источник фото: tutgrodno.com

Более 1000 большегрузных автомобилей ждут свою очередь на выезд из Беларуси в страны Европейского союза. Больше всего фур стоит фур на выезд в Литву – более 770: в «Каменном Логе» – более 280, в «Беняконях» - более 170, в «Котловке» - более 160, в «Привалке» - более 160.

Более 150 грузовиков ожидают выезда в Польшу: в «Брузгах» – более 120, в «Берестовице» - более 30, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе стоят 90 фур, в том числе более 70 в «Урбанах», в «Григоровщине» - более 20.

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