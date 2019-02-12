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04. 02. 2019

Прокурор хочет предъявить новое обвинение главному патологоанатому минздрава

Прокурор 4 февраля попросил в суде Ленинского района Минска десять дней, чтобы предъявить главному патологоанатому министерства здравоохранения Беларуси Аркадию Пучкову новое обвинение. По версии следствия он получил в качестве взяток 180 тыс. долларов. В ходе следствия он вину признал и оплатил весь ущерб.

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После заседания прокурор отказался что-то комментировать, сообщает TUT.by.

По версии обвинения, Аркадий Пучков брал взятки с 2002 года по 2018-й и был задержан с поличным в  кабинете. Он получал от предпринимателей 10% от суммы поставляемого товара за заключение договоров, по которым в бюро поставляли гробы, венки, кресты.

Такая же такса, по данным следствия, была установлена и для подчиненных — санитаров морга. С  они отдавали Аркадию Пучкову 10% от своей зарплаты. Кроме того, с июля 2004 года по декабрь 2017-го Аркадий Пучков брал с подчиненных по 10% от их зарплаты за то, чтобы они не имели проблем с продлением контракта.

По словам обвиняемого, взятки уходили на лечение жены в Испании и Израиле, у которой в 2009 году у женщины обнаружили онкологию. В 2015 году она умерла. Деньги от санитаров морга тратились на нужды бюро.

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