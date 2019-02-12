Бензин в Беларуси один из самых дешевых в Европе, но и купить его белорусам сложно

Бензин в Беларуси является одним из самых дешевых в Европе. Первое место в рейтинге самого дешевого бензина в абсолютных ценах занимает Казахстан, где в пересчете на белорусскую валюту литр 95-го стоит примерно 1,02 рубля. На втором месте находится Россия с 1,48 рубля за 1 литр, а на третьем – Беларусь с 1,54 рубля.

Самый дорогой бензин в Нидерландах. Здесь он стоит 3,87 белорусских рубля за литр. В Норвегии, Дании, Италии и Греции 1 литр обойдется примерно в 3,68 рубля, передает РИА «Новости».

Составители рейтинга отмечают, что в 26 из 33 стран Европы цены на бензин сократились, больше всего - на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%). А наиболее резко цены с начала 2018 года выросли в Беларуси (на 19,7%), России (на 9,7%) и в Украине (на 7,5%).

На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург (более 3 тыс. литров). Второе место заняла Норвегия с 2,3 тыс. литров. В Австрии, Великобритании, Швеции и Дании их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров бензина.

Беларусь по этому показателю находится на 29 месте в Европе. За одну среднебелорусскую зарплату можно приобрести лишь 568,9 литра. Опережает Беларусь лишь Латвию, Болгарию, Румынию и Украину. В последней жители могут приобрести лишь 247 литров топлива за среднюю зарплату.