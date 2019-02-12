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05. 02. 2019

В Беларусь приходит понижение температур

5 февраля погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха максимальная в середине дня -4..+2°С.

По данным Белгидромета, 6 февраля скажется влияние атмосферных фронтов. Местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -3..+3°С.

7 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, которая распространится с Западной Европы. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -2..-8°С, при прояснениях -9..-12°С, днем -3..+3°С.

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