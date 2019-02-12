Суд забрал у БНФ часть офиса

Экономический суд Минска удовлетворил иск госпредприятия «Домэнергосервис» о расторжении договора аренды помещения в Минске по улице Чернышевского, 3, постановив выселить из него Минскую областную организацию ОО БНФ «Возрождение». Офисы в помещении снимают шесть структур партии БНФ и ОО БНФ «Возрождение», на четыре из них предприятие подало иски в суд.

Как сообщили в БНФ, Минская областная организация занимает половину главной комнаты центрального офиса, где проходит большинство выставок и мероприятий БНФ. Ее выселение может лишить возможности полноценного использования самого большого помещения. Руководство организации намерено обжаловать решение суда. Лидер БНФ Григорий Костусев считает иски политическим давлением накануне выборов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby