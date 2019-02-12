Суд забрал у БНФ часть офиса

Экономический суд Минска удовлетворил иск госпредприятия «Домэнергосервис» о расторжении договора аренды помещения в Минске по улице Чернышевского, 3, постановив выселить из него Минскую областную организацию ОО БНФ «Возрождение». Офисы в помещении снимают шесть структур партии БНФ и ОО БНФ «Возрождение», на четыре из них предприятие подало иски в суд.
Как сообщили в БНФ, Минская областная организация занимает половину главной комнаты центрального офиса, где проходит большинство выставок и мероприятий БНФ. Ее выселение может лишить возможности полноценного использования самого большого помещения.
Руководство организации намерено обжаловать решение суда. Лидер БНФ Григорий Костусев считает иски политическим давлением накануне выборов.
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