В Костюковичах отец избил новорожденного ребенка

Новорожденного ребенка госпитализировали в Костюковичскую больницу. У малыша множество ссадин и синяков на лице, шее, грудной клетке. По словам 18-летней матери мальчика, ребенок плакал и не давал ночью отдыхать, тогда 19-летний отец решил успокоить сына руками.

Побои и ссадины обнаружила медсестра во время патронажа, после чего ребенка с матерью сразу же госпитализировали, сообщает телерадиокомпания «Могилев».

Жизни малыша ничто не угрожает. В комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают возможность изъятия ребенка из семьи. Оба родителя - сироты.