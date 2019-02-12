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05. 02. 2019

В Костюковичах отец избил новорожденного ребенка

Новорожденного ребенка госпитализировали в Костюковичскую больницу. У малыша множество ссадин и синяков на лице, шее, грудной клетке. По словам 18-летней матери мальчика, ребенок плакал и не давал ночью отдыхать, тогда 19-летний отец решил успокоить сына руками.

Побои и ссадины обнаружила медсестра во время патронажа, после чего ребенка с матерью сразу же госпитализировали, сообщает телерадиокомпания «Могилев».

Жизни малыша ничто не угрожает. В комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают возможность изъятия ребенка из семьи. Оба родителя - сироты. 

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