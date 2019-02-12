В Минске задержали сценариста порнофильмов с участием детей

Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело об изготовлении материалов порнографического характера. О том, что в стране находится интернет-пользователь, который может быть причастен к изготовлению, рекламированию и распространению порноматериалов с изображением малолетних, белорусским правоохранителям сообщили в полиции Украины.

Благодаря этому удалось установить личность 40-летнего минчанина. 5 февраля мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.343-1 УК.

По данным СК, в 2017 году подозреваемый писал сценарии порнофильмов. По этим сценариям двое жителей Украины снимали видеоролики с участием пятилетнего ребенка. Для конспирации при расчетах подозреваемый использовал криптокошелек. Отснятые видеоматериалы размещались на специализированных сайтах для продажи.

Мужчина возглавляет отдел в одной из организаций и ранее к уголовной ответственности не привлекался.