Венгрия блокирует продление эмбарго ЕС на поставку оружия Беларуси

Венгрия «подвесила» вопрос о продлении эмбарго Европейского союза на поставку оружия Беларуси. Будапешт настаивает, чтобы ЕС быстрее подписал с Минска «Приоритеты партнерства», которые стороны не могут согласовать год из-за претензий Литвы по строительству БелАЭС.

Однако позиция Венгрии не нашла поддержки у других членов ЕС. Этот вопрос придется обсудить на уровне постпредов стран-членов ЕС 5 февраля, сообщает «Радио Свобода».

ЕС запретил поставки в Беларусь оружия и оборудования, которое может использоваться в репрессиях, в 2011 году. Это ограничение продолжает действовать, несмотря на отмену большинства санкций ЕС в 2016 году. Эмбарго продлевается каждый год в феврале.

Но в этот раз Венгрия не спешит ставить подпись под очередным продлением, увязывая вопрос со скорейшим подписанием «Приоритетов партнерства» ЕС с Беларусью, которые задают рамки сотрудничества Минска и Брюсселя до 2020 года.