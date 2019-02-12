Названы 10 финалистов белорусского отбора «Евровидения»

4 февраля завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2019". Профессиональное жюри выбрало 10 финалистов. На финишную прямую отбора Michael Soul, Ева Коган, ЗЕНА, Алена Горбачева, КейСи, Эммануэль Имагбе, Sebastian Roos, группы NAPOLI, "Аура" и "PROвокация".

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Жеребьевка финалистов национального отбора состоится 5 февраля. Финал пройдет не позднее 8 марта в прямом телевизионном эфире.

Всего на конкурс 2019 года Белтелерадиокомпания получила 113 заявок. Кроме белорусов, хотели поехать на конкурс от нашей страны представители России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Швеции, США, Канады, Латвии, Израиля, Казахстана и даже Нигерии.

Конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль).