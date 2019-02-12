Freedom House отнес Беларусь к группе несвободных стран

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала 5 февраля доклад «Свобода в мире - 2019». Беларусь в этом документе, как и ранее, отнесена к группе несвободных стран. В частности, отмечается ужесточение в стране законодательства о СМИ, еще больше ограничившее журналистов, которые и так работали в жестких условиях.

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Доклад Freedom House отмечает ухудшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами в 68 странах мира, а улучшение положения - в 50 странах.

Худшими из худших по уровню свободы в мире признаны (в порядке улучшения ситуации) Сирия, Туркменистан, Эритрея, Южный Судан, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Узбекистан, Ливия, Таджикистан и Центрально-Африканская Республика.