Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 12:47
-3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
05. 02. 2019

Пьяный минчанин в троллейбусе напал на несовершеннолетнюю - видео

Источник фото: Следственный комитет

В Минске расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК. По данным следствия, 51-летний мужчина около 20:50 30 января, будучи пьяны, в салоне троллейбуса №25 на улице Лобанка совершил в отношении несовершеннолетней хулиганские действия.

смотрите также В Минске мужчина с ножом приставал к школьнице

На записях камер видеонаблюдения запечатлены трое мужчин, которые оказали помощь девочке и сопротивление нападавшему, сообщили в СК.

Следователи просят тех, кто заступился за потерпевшую, или владеет информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(033)662-71-86 или 8(017)389-55-55.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.