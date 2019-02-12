Пьяный минчанин в троллейбусе напал на несовершеннолетнюю - видео

В Минске расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК. По данным следствия, 51-летний мужчина около 20:50 30 января, будучи пьяны, в салоне троллейбуса №25 на улице Лобанка совершил в отношении несовершеннолетней хулиганские действия.

смотрите также В Минске мужчина с ножом приставал к школьнице На записях камер видеонаблюдения запечатлены трое мужчин, которые оказали помощь девочке и сопротивление нападавшему, сообщили в СК. Следователи просят тех, кто заступился за потерпевшую, или владеет информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(033)662-71-86 или 8(017)389-55-55. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby