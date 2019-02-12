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05. 02. 2019

Определена очередность выступлений финалистов Национального отборочного тура «Евровидения-2019»

Сегодня в Белтелерадиокомпании была определена очередность выступлений финалистов Национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019».

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По результатам проведенной жеребьевки, конкурсанты выступят в следующем порядке:

1. Michael Soul

2. ЗЕНА

3. Ева Коган

4. Эммануэль Имагбе

5. Sebastian Roos

6. Алёна Горбачёва

7. PROвокация

8. Аура

9. NAPOLI

10. КейСи

Сразу после жеребьевки состоялась рабочая встреча организаторов проекта с исполнителями, где были обозначены основные аспекты подготовки, в том числе был представлен макет сцены финального шоу, разработанный художником-постановщиком генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Галиной Гомоновой, которая занималась дизайном сцены «Детского Евровидения-2018» в Минске.

Финал пройдет не позднее 8 марта 2019 года в прямом телевизионном эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

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