В Минске задержали директора сети ресторанов японской кухни

Комитет госконтроля Беларуси уличил крупную сети ресторанов японской кухни в Минске в неуплате налогов. Как сообщили в КГК, с апреля 2016 года по март 2017-го должностные лица предприятия не отражали в бухучете часть наличных денег, поступающих от реализации продукции ресторанов.

Благодаря этому удалось занизить налоговую базу и не доплатить в бюджет около 80 тыс. рублей налогов. Владельцам сети ресторанов предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК. Директор (он же совладелец) заключен под стражу. У подозреваемых дома изъято 20 тыс. долларов, наложен арест на их имущество, в том числе на десять автомобилей. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby