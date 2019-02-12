Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2019, вторник, 12:54
-3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
05. 02. 2019

В Минске задержали директора сети ресторанов японской кухни

Источник фото: Следственный комитет

Комитет госконтроля Беларуси уличил крупную сети ресторанов японской кухни в Минске в неуплате налогов. Как сообщили в КГК, с апреля 2016 года по март 2017-го должностные лица предприятия не отражали в бухучете часть наличных денег, поступающих от реализации продукции ресторанов.

Благодаря этому удалось занизить налоговую базу и не доплатить в бюджет около 80 тыс. рублей налогов. 

Владельцам сети ресторанов предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК. Директор (он же совладелец) заключен под стражу. У подозреваемых дома изъято 20 тыс. долларов, наложен арест на их имущество, в том числе на десять автомобилей.  

 

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Батон колбасы с этикеткой.
В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.