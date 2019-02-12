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05. 02. 2019

Минздрав Беларуси отмечает рост активности гриппа

Женщина чихает

Минздрав Беларуси на сегодня отмечает сезонную заболеваемость острыми респираторными инфекциями, которая характеризуется средней интенсивностью. Среди заболевших преобладают дети (68,3%). Заболеваемость обусловлена, прежде всего, вирусами не гриппозной этиологии.

Однако отмечается рост активности гриппа, обусловленный циркуляцией  вирусов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В, при доминировании вирусов A(H1N1)pdm09.

Выделяются вирусы гриппа от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, в основном не привитых против гриппа.

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