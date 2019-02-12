Минздрав Беларуси отмечает рост активности гриппа

Минздрав Беларуси на сегодня отмечает сезонную заболеваемость острыми респираторными инфекциями, которая характеризуется средней интенсивностью. Среди заболевших преобладают дети (68,3%). Заболеваемость обусловлена, прежде всего, вирусами не гриппозной этиологии.

Однако отмечается рост активности гриппа, обусловленный циркуляцией вирусов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В, при доминировании вирусов A(H1N1)pdm09. Выделяются вирусы гриппа от пациентов с ОРИ и гриппоподобными заболеваниями, в основном не привитых против гриппа. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby