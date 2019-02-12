Умер заслуженный хоккейный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

5 февраля скоропостижно скончался заслуженный тренер Беларуси по хоккею Валерий Евдокимов. Об этом сообщили в Федерации хоккея Беларуси. Специалист умер через девять дней после смерти своей супруги.
Среди его воспитанников были такие звезды белорусского хоккея, как Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и другие.
Валерию Евдокимову было 69 лет.
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