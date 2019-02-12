Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 09:05
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

Умер заслуженный хоккейный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

5 февраля скоропостижно скончался заслуженный тренер Беларуси по хоккею Валерий Евдокимов. Об этом сообщили в Федерации хоккея Беларуси. Специалист умер через девять дней после смерти своей супруги.

смотрите также Умер бывший главный тренер БАТЭ Мазуркевич

Среди его воспитанников были такие звезды белорусского хоккея, как Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и другие.

Валерию Евдокимову было 69 лет.

Это Интересно
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.