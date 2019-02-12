Умер заслуженный хоккейный тренер Беларуси Валерий Евдокимов

5 февраля скоропостижно скончался заслуженный тренер Беларуси по хоккею Валерий Евдокимов. Об этом сообщили в Федерации хоккея Беларуси. Специалист умер через девять дней после смерти своей супруги.

смотрите также Умер бывший главный тренер БАТЭ Мазуркевич Среди его воспитанников были такие звезды белорусского хоккея, как Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и другие. Валерию Евдокимову было 69 лет. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby