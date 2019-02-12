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06. 02. 2019

В Украине у границы белорусы потеряли ребенка

Ночью, на международной трассе сообщением Брест-Ковель, вблизи пункта пропуска «Доманово» с украинской стороны белорусско-украинской границы группа белорусов забыла 12-летнего ребенка. Инцидент произошел 31 января.

Группа белорусов двумя автомобилями ехала в Украине. После границы в лесу они остановились по нужде и поехали дальше. И только через некоторое время они вспомнили, что с ними ехал ребенок. Ни в одной из машин его не оказалось, сообщает «Волинь».

Полиция не смогла найти ребенка в месте пропажи. И лишь в пункте пропуска ребенка обнаружили в одном из магазинов, где он грелся, ожидая родственников.

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