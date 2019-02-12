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06. 02. 2019

Олимпийский чемпион Кушнир выступит в финале ЧМ по фристайлу

Антон Кушнир Источник фото: Eurosport.ru

Белрусский олимпийский чемпион Антон Кушнир и двукратная победительница юниорских мировых первенств Александра Романовская вышли в финал индивидуальных соревнований на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли. 7 февраля они продолжат борьбу за медали.

Антон Кушнир в квалификации получил оценку 114,60 балла, Александра Романовская — 75,60. Оба заняли шестые места. 

Что касается других представителей Беларуси, то Дмитрий Мазуркевич занял 16-е место, а Максим Густик был 20-м среди 25 участников.

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