Олимпийский чемпион Кушнир выступит в финале ЧМ по фристайлу

Белрусский олимпийский чемпион Антон Кушнир и двукратная победительница юниорских мировых первенств Александра Романовская вышли в финал индивидуальных соревнований на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли. 7 февраля они продолжат борьбу за медали.

Антон Кушнир в квалификации получил оценку 114,60 балла, Александра Романовская — 75,60. Оба заняли шестые места. Что касается других представителей Беларуси, то Дмитрий Мазуркевич занял 16-е место, а Максим Густик был 20-м среди 25 участников. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby