США призывают наказать виновных в разрушении «скамьи Клинтона»

Посольство США в Минске глубоко обеспокоено уничтожением 1 февраля мемориальной скамьи, установленной в Куропатах в дар белорусскому народу президентом Биллом Клинтоном в 1994 год. «Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности», - заявили в дипмиссии.

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Вместе с тем в посольстве подчеркнули, что уничтожение скамьи не отразится на поддержке со стороны США независимости и суверенитета Беларуси. Американские дипломаты отметили, что вандалы могут уничтожить скамью, но не то, что она олицетворяет: противостояние тирании и террору и надежду, что события 80-летней давности больше не повторятся.

Между тем Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту вандализма. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила БелаПАНофициальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.