В Беларуси упростят регистрацию субъектов хозяйствования

В Беларуси планируется упростить процедуру регистрации субъектов хозяйствования. Об этом сообщил на пресс-конференции 5 февраля министр юстиции Олег Слижевский. По его словам, это предусмотрено планом подготовки законопроектов на 2019 год.

Так, предлагается отменить необходимость выдачи и получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ввести возможность регистрации юрлица по типовому уставу и сократить количество требований к их наименованию, исключив при этом процедуру их согласования, передает БелаПАН.

Как отметил Олег Слижевский, сейчас в регистре юрлиц и индивидуальных предпринимателей содержится информация в отношении более чем 402 тыс. действующих субъектов хозяйствования.