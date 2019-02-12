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06. 02. 2019

ЮНОНА И АВОСЬ – рок-опера театра Алексея Рыбникова

Уже этой весной! Легендарная рок-опера театра Алексея Рыбникова в Минске!

«Юнона» и «Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы "Юнона и Авось" в авторской версии осуществил  Государственный театр под руководством Народного  артиста  РФ, Лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Львовича  Рыбникова.

Рок-оперу «Юнона и Авось» в постановке Театра Алексея Рыбникова увидели зрители таких стран, как Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Франция, США, Канада, Германия, Эстония, Литва, Латвия. В мае 2012 года театр вернулся после триумфальных гастролей по Израилю, в мае 2013 года и мае 2014 г.  с огромным успехом выступил в США и Канаде, представив публике рок- оперу "Юнона» и «Авось» в авторской версии.  В июне 2013 года театр Алексея Рыбникова с триумфом представил рок-оперу "Юнона" и Авось" на международном фестивале оперного искусства "Барток плюс" в венгерском городе Мишкольц. 10 октября 2013 г. "Юнону" и "Авось" увидели зрители вечера памяти Андрея Вознесенского на сцене театра "У Никитских ворот", во время которого ФГУП "Мелодия" вручила композитору Алексею Рыбникову "платиновый" диск за 2 миллиона проданных экземпляров "Юноны и "Авось".

"Юнона" и "Авось", является одной из наиболее популярных и востребованных  рок-опер  как на территории России, так и за рубежом.

Дополнительная информация по телефону: +375 29 520 00 00

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by 

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