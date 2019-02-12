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06. 02. 2019

Банк ВТБ (Беларусь) представил лендинговую страницу карточки рассрочки «Черепаха»

Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут получить подробную информацию об универсальной карточке рассрочки «Черепаха» на специально разработанной странице - cherepaha.vtb.by.

«Карточки рассрочки сегодня являются одним из самых востребованных финансовых инструментов. Для удобства наших клиентов мы создали отдельную веб-страницу, где можно получить самую подробную информацию о карточке «Черепаха» и о действующих акциях, осуществить быстрый поиск нужных магазинов, предоставляющих рассрочку, с указанием расположения на карте, бесплатно пополнить карточку с иной  карточки Visa или Mastercard любого банка Республики Беларусь.  Те, кто еще не является держателем карточки, могут оформить заявку на сайте буквально за одну минуту », - отметил Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем.

Оформить карточку рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка за 15 минут, предоставив только паспорт, а использовать карточку можно сразу после получения. Плата за оформление карточки не взимается.

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