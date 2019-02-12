ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, перемещая через границу лекарства, содержащие наркотики и психотропы

Допускается перемещение через таможенную границу ЕАЭС (как ввоз, так и вывоз) физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества необходимых препаратов.

Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) составляются на языке государства - члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их нотариально заверенный перевод.

Для Республики Беларусь таким документом могут быть заверенные печатью и подписью врача выписка из медицинской документации пациента либо рецепт врача (копия рецепта), в которых должно быть указано наименование лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

Разрешается ввозить такие препараты на территорию Беларуси в количестве, не превышающем недельную потребность (для содержащих наркотические средства), и в количестве не более 90 разовых доз (для содержащих психотропные вещества).

Таким образом, перемещение через таможенную границу ограниченных к ввозу (вывозу) товаров - лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические либо психотропные вещества, осуществляется по «красному» коридору с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации и только тем лицом, которое использует их в медицинских целях, при наличии документов, подтверждающих обоснованность их приема.

Будьте внимательны при перемещении таких популярных лекарств как, например, Theraflu ND, Solpadein, Sudafed, Relanium, Alprox, Cirrus, Diazepamum, Pseudophedrin, Lorafen, Корвалол, Феназепам и др. Такие препараты, содержащие наркотические средства и (или) психотропные вещества, подлежат обязательному письменному декларированию с представлением разрешительных документов.

За 2018 год в регионе деятельности таможни выявлено более 70 фактов незаконного перемещения через границу физическими лицами лекарственных средств.

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни