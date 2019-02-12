Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 10:44
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, перемещая через границу лекарства, содержащие наркотики и психотропы

Допускается перемещение через таможенную границу ЕАЭС (как ввоз, так и вывоз) физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества необходимых препаратов.

Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) составляются на языке государства - члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их нотариально заверенный перевод.

Для Республики Беларусь таким документом могут быть заверенные печатью и подписью врача выписка из медицинской документации пациента либо рецепт врача (копия рецепта), в которых должно быть указано наименование лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

Разрешается ввозить такие препараты на территорию Беларуси в количестве, не превышающем недельную потребность (для содержащих наркотические средства), и в количестве не более 90 разовых доз (для содержащих психотропные вещества).

Таким образом, перемещение через таможенную границу ограниченных к ввозу (вывозу) товаров - лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические либо психотропные вещества, осуществляется по «красному» коридору с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации и только тем лицом, которое использует их в медицинских целях, при наличии документов, подтверждающих обоснованность их приема.

Будьте внимательны при перемещении таких популярных лекарств как, например, Theraflu ND, Solpadein, Sudafed, Relanium, Alprox, Cirrus, Diazepamum, Pseudophedrin, Lorafen, Корвалол, Феназепам  и др. Такие препараты, содержащие наркотические средства и (или) психотропные вещества, подлежат обязательному письменному декларированию с представлением разрешительных документов.

За 2018 год в регионе деятельности таможни выявлено более 70 фактов незаконного перемещения через границу физическими лицами лекарственных средств.

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни

 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.