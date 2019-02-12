440 объектов госсобственности не захотели покупать даже за 1 базовую

В 2018 году органы госуправления Беларуси провели свыше 3 тыс. аукционов по реализации неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, на торги выставлялось более 1,5 тыс. объектов с последующим понижением начальной цены. Об этом сообщили в белорусском правительстве.

Всего было продано 658 объектов. При этом 440 объектов не заинтересовали покупателя даже начальной ценой в одну базовую величину. План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов в 2018 году выполнен на 62% против 60% в 2017 году.

Как сообщил на заседании Президиума Совета министров 5 февраля премьер-министр Сергей Румас, причин неполного выполнения плана много - от низкого спроса на выставляемые на аукцион объекты до сложной процедуры подготовки объектов к продаже. «Работа проделана большая, но общий результат, к сожалению, далек от желаемого», - отметил он.

Всего в Беларуси на конец 2018 года не использовалось более 2,26 млн квадратных метров, находящихся в госсобственности, или около 2% от всего недвижимого госимущества.