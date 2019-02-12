По дорогам Беларуси 6 февраля проедет военная техника

В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Беларуси 6 февраля по дорогам страны осуществляется перемещение колесной техники. Об этом сообщили в министерстве обороны.

В частности, технику будут перемещать по дорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях. В министерстве просят пешеходов и водителей быть предельно внимательными при перемещении военной техники. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby