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06. 02. 2019

По дорогам Беларуси 6 февраля проедет военная техника

Источник фото: Министерство обороны

В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Беларуси 6 февраля по дорогам страны осуществляется перемещение колесной техники. Об этом сообщили в министерстве обороны.

В частности, технику будут перемещать по дорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях.

В министерстве просят пешеходов и водителей быть предельно внимательными при перемещении военной техники.

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