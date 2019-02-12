Viva Braslav Open Air объявил первого хедлайнера — Тима Белорусских

26-27 июля 2019 центральный пляж г. Браслава вновь превратится в белорусскую Ибицу.

Viva Braslav Open Air первым из белорусских летних фестивалей объявил даты проведения и открыл продажи билетов, а теперь готов объявить первого хедлайнера. Это Тима Белорусских.

На главной сцене фестиваля известный белорусский исполнитель из Kaufman Label споет “Мокрые кроссы”, “Незабудку” и другие хиты из своего альбома (30 января у Тимы Белорусских вышел первый альбом «Твой первый диск — моя кассета»).

Приезжай, чтобы услышать вживую треки, набирающие миллионы просмотров на YouTube.

Крупнейший фестивальный кемпинг, много музыки, танцев, спорта, незабываемая атмосфера — и это неполный список причин поехать на Viva Braslav Open Air 2019.

Совсем скоро анонс следующих исполнителей и новинок этого года. Не пропусти!

Билеты на фестиваль можно купить на официальном сайте фестиваля vivabraslav.by и kvitki.by.