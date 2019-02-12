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06. 02. 2019

Генпрокурор подтвердил задержание гендиректора «БелОМО»

Александр Конюк Источник фото: "Гродзенская праўда"

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского. При этом он не назвал статью, по которой тот был задержан, потому что «не так все просто».

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Генпрокурор заявил, что нужно дождаться более весомых результатов, потому что может быть оправдательный приговор, сообщает TUT.by.

Вячеслав Бурский возглавил «БелОМО» в 1992 году. О его задержании стало известно из неофициальных источников на прошлой неделе.

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