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06. 02. 2019

В Кобринском районе отец выстрелил в мать из-за сына

В Кобринском районе в отношении 44-летнего жителя агрогородка Дивин возбудили уголовное дело по ст.153 УК Беларуси за умышленное причинение легких телесных повреждений. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Накануне новогодних праздников к мужчине пришла бывшая сожительница, чтобы забрать гостившего у него сына. Но отец решил не отдавать ребенка и не дал пройти матери в дом. В ходе ссоры хозяин вынес во двор пневматическую винтовку и выстрелил женщине в ногу.

С ранением колена пострадавшая смогла самостоятельно дойти до участкового инспектору.

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