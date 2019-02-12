В Кобринском районе отец выстрелил в мать из-за сына

В Кобринском районе в отношении 44-летнего жителя агрогородка Дивин возбудили уголовное дело по ст.153 УК Беларуси за умышленное причинение легких телесных повреждений. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Накануне новогодних праздников к мужчине пришла бывшая сожительница, чтобы забрать гостившего у него сына. Но отец решил не отдавать ребенка и не дал пройти матери в дом. В ходе ссоры хозяин вынес во двор пневматическую винтовку и выстрелил женщине в ногу. С ранением колена пострадавшая смогла самостоятельно дойти до участкового инспектору. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby