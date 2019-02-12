Канопацкая рассказала, сколько денег уходит на белорусских депутатов

Согласно бюджету Беларуси на 2019 год расходы на содержание белорусского парламента составляют 17,49 млн рублей. Об этом в Facebook сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая. «Каждый час, включая выходные, праздничные дни, ночное время, на Нацсобрание тратится из наших карманов две тысячи белорусских рублей», - отметила она.

По ее словам, 73% этой суммы расходуется на Палату представителей, состоящую из 110 депутатов, и 27% уходят на содержание Совета Республики, включающего 64 сенатора.

Из общей суммы на зарплату депутатов Палаты представителей планируется израсходовать 4,87 млн рублей, Секретариата Палаты – 3,24 млн, членов Совета Республики – 668, 41 тыс. рублей (при том, что члены Совета Республики могут осуществлять свою деятельность без отрыва от основной трудовой деятельности), Секретариата Совета – 1,56 млн. Взносы на социальное страхование работников и служащих Нацсобрания составляют 3,41 млн рублей.

На приобретение предметов снабжения и расходных материалов для Нацсобрания планируется потратить 58,54 тыс. рублей, на командировки и служебные разъезды – 379,92 тыс., на прочие текущие расходы на закупку товаров, оплату услуг – 3,13 млн, на выплату пенсий, пособий и прочих трансфертов – 174,23 тыс.