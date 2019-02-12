Бабич: Россия не думает размешать свои ракеты в Беларуси

Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил 6 февраля российский посол Михаил Бабич. По его словам, действующая конфигурация совместной военной группировки двух стран позволяет решить военные задачи, не продвигая средства ответного удара на другую территорию.

смотрите также По дорогам Беларуси 6 февраля проедет военная техника Посол отметил, что у Беларуси и России есть совместные планы военного применения, обороны и безопасности, поэтому все обязательства по обеспечению безопасности будут выполняться. По материалам ТАСС Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby