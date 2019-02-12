Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2019, среда, 13:49
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
06. 02. 2019

Бабич: Россия не думает размешать свои ракеты в Беларуси

Михаил Бабич Источник фото: РИА "Новости"

Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил 6 февраля российский посол Михаил Бабич. По его словам, действующая конфигурация совместной военной группировки двух стран позволяет решить военные задачи, не продвигая средства ответного удара на другую территорию.

смотрите также По дорогам Беларуси 6 февраля проедет военная техника

Посол отметил, что у Беларуси и России есть совместные планы военного применения, обороны и безопасности, поэтому все обязательства по обеспечению безопасности будут выполняться.

По материалам ТАСС

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.