Бабич: Россия не думает размешать свои ракеты в Беларуси

Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил 6 февраля российский посол Михаил Бабич. По его словам, действующая конфигурация совместной военной группировки двух стран позволяет решить военные задачи, не продвигая средства ответного удара на другую территорию.
Посол отметил, что у Беларуси и России есть совместные планы военного применения, обороны и безопасности, поэтому все обязательства по обеспечению безопасности будут выполняться.
По материалам ТАСС
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