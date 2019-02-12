Белоруска Романовская выиграла ЧМ по фристайлу

Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли. В квалификации она показала шестой результат (75,60), но в финальной стадии ей не было равных ни по итогам первого раунда (103,11), ни в суперфинале (113,18).

Серебро завоевала россиянка Любовь Никитина (89,88), бронзу — китаянка Сю Ментао (89,88). Олимпийский чемпион 2014 года Антон Кушнир в квалификации турнира также был шестым, но в финальной стадии завершил выступление после первого этапа. 8 февраля фристайлисты разыграют медали ЧМ в командном турнире Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby