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07. 02. 2019

Белоруска Романовская выиграла ЧМ по фристайлу

Источник фото: Кадр из клипа

Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли. В квалификации она показала шестой результат (75,60), но в финальной стадии ей не было равных ни по итогам первого раунда (103,11), ни в суперфинале (113,18).

Серебро завоевала россиянка Любовь Никитина (89,88), бронзу — китаянка Сю Ментао (89,88).

Олимпийский чемпион 2014 года Антон Кушнир в квалификации турнира также был шестым, но в финальной стадии завершил выступление после первого этапа.

8 февраля фристайлисты разыграют медали ЧМ в командном турнире

 

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