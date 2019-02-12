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07. 02. 2019

Лукашенко намерен отпраздновать 25-летие белорусского рубля

Источник фото: Telegraf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля на встрече с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром обсудил проведение мероприятий, приуроченных к 25-летию белорусского рубля.

По его словам, дата 25-летия национальной белорусской валюты должна прозвучать в обществе, сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил, что несмотря на пренебрежительное отношение к белорусской валюте в начале, «сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая».

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