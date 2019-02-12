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07. 02. 2019

Белавиа предлагает дешевые билеты в Казань, Кишинев, Рим и Франкфурт

Белорусская авиакомпания «Белавиа» предлагает приобрести до 23:59 7 февраля билеты со скидкой в Казань, Кишинев, Рим и Франкфурт. Стоимость билета в одну сторону составляет 10 евро без учета такс и сборов, в две стороны – соответственно 20 евро без сборов и такс.

Билеты можно приобрести на период с 8 февраля по 7 марта на сайте belavia.by при покупке билетов как из Минска, так и в Минск.

Изменения времени и даты вылета запрещены. Количество акционных билетов ограничено.

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