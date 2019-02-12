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07. 02. 2019

В Витебске суд вынес приговоры банде насильников и убийц

Витебский областной суд 7 февраля вынес приговор «банде насильников», которая действовала с 1999 года в Полоцке и Новополоцке. Следствие установило 46 эпизодов преступной деятельности подозреваемых: изнасилования, насильственные действия сексуального характера, убийство, разбой, похищение человека, хулиганство.

Четверо мужчин опаивали женщин алкоголем с добавлением психотропов, а затем насиловали. С жертвами они знакомились на улице. После этого им в напиток добавляли антипсихотический препарат. Бесчувственных женщин везли в Новополоцк на квартиру к главарю и там насиловали. В сентябре 2012 года одна из жертв умерла. Ее тело закопали в карьере в Полоцком районе, передает TUT.by.

52-летнего главаря банды и автора идеи усыпления женщин приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его трое подельников получили 15, 12 и 3,5 года заключения. Осужденные также должны компенсировать потерпевшим моральный ущерб на примерно 100 тыс. рублей.

И прокурор, и адвокаты намерены обжаловать приговоры.

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