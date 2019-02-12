Жительница Борисова перевела в Гану американскому моряку из Таиланда 41 тыс. долларов

В Борисове возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК по факту завладения деньгами путем обмана в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Все началось с того, что в апреле 2018 года в соцсети жительница города познакомилась с мужчиной, который представился как разведенный 52-летний моряк из США.

Через несколько месяцев мужчина заявил, что у него заканчивается контракт в Таиланде и, чтобы уехать, ему нужны документы. Он просил женщину помочь с их доставкой. Женщина должна была получить посылку и отправить ему в Таиланд. Однако для получения посылки необходимо было оплатить таможенный сбор. Мужчина просил сделать это и заявлял, что потраченные деньги борисовчанка найдет в посылке с документами.

Всего женщина перечислила на предоставленные ей реквизиты более 41 тыс. долларов, взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты. Установлено, что она перечисляла деньги на счет в африканской Гане.